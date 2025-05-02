Смертельна аварія сталася ввечері 1 травня у Луцькому районі

У четвер, 1 травня, на кільці кругового руху в селі Струмівка Луцького району сталася смертельна ДТП. У результаті зіткнення з дорожнім знаком загинув 17-річний мотоцикліст, його пасажир – у реанімації. Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

Аварія сталася 1 травня близько 23:00. За даними слідства, 17-річний водій мотоцикла Kawasaki не впорався з керуванням на кільці кругового руху в Струмівці, виїхав на клумбу та зіткнувся з дорожнім знаком.

«Від отриманих травм 17-річний хлопець загинув на місці події, а його пасажира, 17-річного жителя Підгайців, з травмами госпіталізували до реанімації», – зазначають поліцейські.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).