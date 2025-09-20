На Кіровоградщині чоловік вистрілив у патрульних поліцейських та втік
Двоє патрульних отримали вогнепальні поранення
На Кіровоградщині правоохоронці розшукують чоловік, який вистрілив у двох поліцейських. Про це у суботу, 20 вересня, повідомили у Нацполіції області.
Подія трапилась близько 16:00 у селі Піщаний Брід Новоукраїнського району. Під час перевірки документів місцевий житель вистрілив у двох патрульних та втік з місця події.
Внаслідок стрілянини начальник сектору реагування патрульної поліції отримав вогнепальне поранення у живіт, а його напарник зазнав поранення у руку.
Наразі правоохоронці розшукують злочинця, у регіоні ввели спеціальну операцію.
Нагадаємо, 5 серпня 2025 року в місті Ізмаїл Одеської області 45-річний водій мопеда, якого зупинили для перевірки документів, застрелив патрульного.