Аварія сталася в Інгульській шахті

У вівторок, 11 листопада, на шахті ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» на Кіровоградщині стався прорив та затоплення. Досі невідома доля двох працівників, повідомили у пресслужбі Міненерго у середу, 12 листопада.

За даними Міненерго, аварія сталася на Інгульській шахті ДП «СхідГЗК». За невідомих обставин у підземній виробці відпрацьованого блоку стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонту.

«На аварійній дільниці знаходилось чотири працівники ПП “Світекс”, двоє працівників самостійно вийшли із зони аварії, доля іще двох працівників станом на 14:00 хв 12 листопада залишається невідомою», – повідомили у пресслужбі Міненерго.

Наразі на шахті тривають аварійно-рятувальні роботи із залученням підрозділів ДСНС та працівників шахти. У пресслужбі міністерства повідомили, що за фактом інциденту проведуть службове розслідування.

Зазначимо, Інгульську шахту у селі Неопалимівка запустили у 1967 році. Шахта розташована за близько 8 км від Кропивницького та відпрацьовує Мічурінське і Центральне родовища урану. Частину руди шахта видобуває прямо під містом.