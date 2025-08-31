На Київщині 53-річний чоловік вчинив стрілянину

У місті Фастів, що на Київщині, 53-річний зловмисник вчинив стрілянину. Внаслідок події загинув 28-річний чоловік. Про це у неділю, 31 серпня, повідомили у Нацполіції Київської області.

За даними правоохоронців, між стрільцем та двома чоловіками (батьком та сином) виник конфлікт. Після сварки 53-річний чоловік поїхав додому, взяв зброю та повернувся на місце конфлікту, здійснивши кілька пострілів.

«Унаслідок події 28-річний потерпілий помер у лікарні, його батькові наразі надається медична допомога», – йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що зловмисника затримав начальник відділу превенції поліції Фастівщини, який перебував поза службою. Також правоохоронець викликав медиків на місце події.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за фактами замаху на умисне вбивство двох людей, умисне вбивство, а також незаконне поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Причину конфлікту правоохоронці не уточнили.

Нагадаємо, ввечері 31 серпня у Львові біля ТЦ «Океан» сталась стрілянина. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.