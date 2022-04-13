Державна служба України з питань надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила, що на Київщині почали орудувати шахраї, які заходять у домівки громадян під виглядом розмінувальних бригад.

«Нам стало відомо про випадки, коли деякі особи (людьми їх важко назвати) ходять по хатах на Київщині і пропонують за гроші провести обстеження помешкань на наявність вибухонебезпечних предметів, а також надають послуги платного розмінування. При цьому, особи представляються піротехніками ДСНС», – сказано в повідомленні.

У зв’язку з цим, рятувальники закликали жителів бути уважними і пам’ятати про те, що усі роботи з розмінування піротехніки ДСНС проводять безкоштовно згідно з планом і порядком черговості. Крім того, вони закликали громадян у разі виявлення таких шахраїв викликати поліцію.

Нагадаємо, що після звільнення регіонів від російських загарбників правоохоронці та рятувальники проводять зачистку від залишків окупантів і вибухових предметів.