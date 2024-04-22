Мікроавтобус з дев'ятьма пасажирами впав у провалля

Вранці понеділка, 22 квітня, на Київщині у провалля на дорозі впав мікроавтобус, який перевозив дев’ятьох пасажирів. Внаслідок ДТП загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення, повідомили у прес-службі ДСНС.

Інцидент стався на території Іванківської громади, поблизу села Олива Київської області. За даними рятувальників, авто провалилося в яму під час руху.

«Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що на трасі Іванків-Радомишль, мікроавтобус віз людей на роботу в селі Пісківка, і провалився у провалля. В салоні знаходилось дев’ять пасажирів. За результатами проведених аварійно-рятувальних робіт, було виявлено двох загиблих та семеро людей у тяжкому стані», – повідомили у прес-службі ДСНС.

Мікроавтобус, який впав у провалля, деблокують рятувальники

Постраждалих пасажирів госпіталізували до Бородянської та Іванківської лікарень. Наразі поліція встановлює обставини події.