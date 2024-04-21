21-річний водій не впорався з керуванням та врізався у дерево

У Горохові Волинської області в ніч на неділю, 21 квітня, трапилась ДТП. Водій та пасажир BMW загинули на місці події. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Волинської області.

Аварія трапилась на вулиці Львівській у місті Горохів. За даними слідчих, 21-річний житель Горохівської громади, керуючи автомобілем BMW, ймовірно, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався в дерево.

Внаслідок ДТП водій та 27-річний пасажир автомобіля від отриманих травм загинули на місці. Ще одного пасажира, 25-річного горохівчанина, госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох людей.

Нагадаємо, у суботу, 20 квітня, у Вознесенівському районі Запоріжжя сталась аварія. Внаслідок зіткнення автомобілів Nissan та Audi A5 загинули обидва водії. Двох пасажирів Audi A5 госпіталізували із травмами.