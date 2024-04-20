У Запоріжжі зіткнулися Nissan та Audi A5, є загиблі та травмовані

Вранці суботи, 20 квітня, у Вознесенівському районі Запоріжжя сталась аварія. Внаслідок зіткнення автомобілів Nissan та Audi A5 загинули обидва водії. Двох пасажирів Audi A5 госпіталізували із травмами. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Запорізької області.

Аварія трапилась близько 05:30 на перехресті вулиці Січі та дороги, яка веде на Балковий міст. За даними слідчих, 29-річний водій Audi А5, рухаючись головною дорогою, порушив вимоги дорожнього знаку та не надав перевагу в русі автомобілю Nissan, виїхавши на перехрестя. Внаслідок чого автомобілі зіткнулися, один із них загорівся.

Водії обох автомобілів загинули внаслідок зіткнення. Двох пасажирів Audi А5 госпіталізували із травмами різного ступеня тяжкості.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правова кваліфікація – ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 19 квітня 2024 року на Львівщині автомобіль Audi збив 12-річного хлопчика на велосипеді. Від отриманих травм дитина померла на місці аварії.