Грабіжникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна

У Київській області судитимуть членів банди, які скоювали розбійні напади на будинки переважно держслужбовців, повідомляє Національна поліція.

Наприкінці березня цим особам повідомили про підозру. Правоохоронці задокументували 4 факти розбійних нападів на території Бориспільського та Обухівського районів.

«Учасники банди заздалегідь відслідковували місця проживання потерпілих, та намалювавши план-схему будинків, де зображувались місця розташування об’єктів та камер відеоспостереження, проникали до приватних будинків, зв’язували господарів та охоронців, після чого обшукували будинок та викрадали майно – гроші, коштовності, банківські картки тощо. Зловмисники не звертали увагу навіть на те, що у будинках були діти», — йдеться в повідомленні.

Фігуранти обвинувачуються у вчиненні злочинів за статтями про «бандитизм» (ст. 257), «розбій» (ч. 4 ст. 187), «незаконне заволодіння транспортним засобом» (ч.3 289), «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» (ч.1 ст. 263). За скоєне їм загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв ZAXID.NET, у квітні поліція затримала членів злочинної групи, яка у Львові обкрадала будівельні майданчики. Шестеро чоловіків причетні до кількох крадіжок, а сума вкраденого ними будівельного обладнання – більше мільйона гривень.