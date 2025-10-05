У пожежі на Київщині загинули діти та чоловік

В ніч на неділю, 5 жовтня, у приватному будинку на Київщині сталась пожежа, внаслідок якої загинули двоє дітей та чоловік. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Київської області.

Подія трапилась у селі Проців Вороньківської територіальної громади. Повідомлення про пожежу надійшло близько 02:40, на місце події прибули рятувальники.

«По прибуттю рятувальники встановили, що горить житловий будинок та зі слів сусідів імовірно всередині знаходяться діти. На жаль, під час ліквідації було виявлено тіла двох дітей 2018 та 2019 року народження та чоловіка 1988 року народження», – йдеться у повідомленні.

Близько 05:50 надзвичайникам вдалося загасити пожежу. Для цього залучали 9 рятувальників та чотири спецмашини. Причину пожежі наразі не встановили.

Нагадаємо, 26 вересня Нацполіція повідомила, що у селі Кошилівці на Тернопільщини під час пожежі загинув 12-річний хлопець.