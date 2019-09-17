На Київщині затримали підозрюваних у замовному вбивстві директора «Сaparol Україна»

Поліція розкрила вбивство, яке сталось три роки тому

СуспільствоКатерина Чурилова, 17 вересня4980

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На Київщині затримали підозрюваних у замовному вбивстві директора «Сaparol Україна»
фото поліції
Поліція біля будинку Зможного після виявлення тіла, 20 вересня 2016 року

Правоохоронці розкрили замовне вбивство директора «Сaparol Україна» Павла Зможного в Київській області, яке сталося восени 2016 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Київської області.

«Прокуратурою Київської області спільно з Головним управлінням Нацполіції в Київській області затримано учасників злочинної організації, які займалися вбивствами на замовлення. Зокрема, ще 2016 року членами вказаної злочинної групи було вбито директора української компанії німецького концерну Сaparol», – повідомила прокуратура.

У вівторок, 17 вересня, затримали підозрюваних в організації та виконанні вбивства підприємця. Прокуратура заявила, що є обґрунтовані підозри, що зазначені особи причетні до ще одного замовного вбивства, яке скоїли в січні поточного року.

«Наразі слідчі дії тривають. Вживають заходів щодо затримання всіх учасників злочинної організації», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, 20 вересня 2016 року в селі Крушинка Васильківського району біля одного з дачних кооперативів знайшли мертвого чоловіка. Пізніше з'ясувалося, що це був директор фірми CAPAROL в Україні Павло Зможний.

Поліція розслідувала цю справу як вбивство на замовлення. Основними версіями тоді правоохоронці називали бізнес або борги загиблого.

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