На Київщині затримали підозрюваних у замовному вбивстві директора «Сaparol Україна»

Поліція біля будинку Зможного після виявлення тіла, 20 вересня 2016 року

Правоохоронці розкрили замовне вбивство директора «Сaparol Україна» Павла Зможного в Київській області, яке сталося восени 2016 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Київської області.



«Прокуратурою Київської області спільно з Головним управлінням Нацполіції в Київській області затримано учасників злочинної організації, які займалися вбивствами на замовлення. Зокрема, ще 2016 року членами вказаної злочинної групи було вбито директора української компанії німецького концерну Сaparol», – повідомила прокуратура.



У вівторок, 17 вересня, затримали підозрюваних в організації та виконанні вбивства підприємця. Прокуратура заявила, що є обґрунтовані підозри, що зазначені особи причетні до ще одного замовного вбивства, яке скоїли в січні поточного року.



«Наразі слідчі дії тривають. Вживають заходів щодо затримання всіх учасників злочинної організації», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, 20 вересня 2016 року в селі Крушинка Васильківського району біля одного з дачних кооперативів знайшли мертвого чоловіка. Пізніше з'ясувалося, що це був директор фірми CAPAROL в Україні Павло Зможний.

Поліція розслідувала цю справу як вбивство на замовлення. Основними версіями тоді правоохоронці називали бізнес або борги загиблого.