Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника під час контрдиверсійних заходів на півночі Київської області. Ним виявися мешканець селища Глібівка, який під час захоплення Вишгородського району підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України, повідомили в СБУ.

Як розповіли у відомстві, зловмисник «зливав» агресору адреси проживання місцевих жителів, що потенційно могли входити до руху опору. Серед них – колишні учасники антитерористичної операції на сході нашої держави.

За його «наводкою» загарбники вдиралися до помешкань українських патріотів та викрадали їх. Після цього потерпілих катували і примусово вивозили до Росії.

відео СБУ

Встановлено, що зрадник особисто брав участь у проведенні каральних рейдів на території району. Саме він спільно з російськими окупантами увірвався до приватного будинку місцевого жителя, щоб незаконно затримати його.

Під час «нальоту» зловмисник чинив фізичне насильство та погрожував дружині потерпілого вбивством. Також поплічник агресора розграбовував оселі громадян під виглядом «сприяння» матеріально-технічному забезпеченню окупаційних угруповань РФ.

Таким чином він «конфіскував» мікроавтобус у мешканця селища.

За даними слідства, зловмисник мав «преференції» від загарбників у вигляді вільного пересування по тимчасово захопленій території регіону. При цьому навіть власний автомобіль він позначив знаками розрізнення підрозділів російських окупантів.

Після звільнення Київщини зрадник намагався переховуватись на території регіону. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

При обшуках за адресою його проживання правоохоронці виявили продуктові набори виробництва РФ та мобільні телефони з контактами росіян. Суд обрав затриманому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років в’язниці.