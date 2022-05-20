Сапери розмінували ключові магістральні шляхи на територіях Київської області, які були окуповані росіянами, повідомив заступник внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

«Підрозділами ДСНС і Національної поліції розміновано лише ключові магістральні автошляхи. Так само ми активно працюємо над розмінуванням житлових будинків і адміністративних будівель на звільнених від окупанта територіях. Говорити про повне, комплексне розмінування території, в тому числі Київської області, наразі зарано. На це піде щонайменше декілька років», – сказав Єнін в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, 20 травня.

У свою чергу, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко раніше повідомив, що загалом вже деокуповані 1016 населених пунктів. На цих територіях працюють гуманітарні штаби та Нацполіція, поступово відновлюють автосполучення.

Зазначимо, що розміновувати деокуповані території допомагають спеціалісти з усього світу. Українські рятувальники співпрацюють з США, Канадою, Великобританією, Данією, Норвегією.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що ЄС розробив проект плану з повоєнного відновлення України.