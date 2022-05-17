ЄС вже має стратегічний план післявоєнного відновлення України під назвою «Відбудувати Україну», який вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи задля майбутнього вступу країни в Євросоюз. Проект рішення отримало в розпорядження німецьке видання Sueddeutsche Zeitung.

Згідно з документом, відбудова зруйнованої війною інфраструктури України займе понад 10 років. Кошти, виділені на відновлення, будуть виділені на умовах боротьби з корупцією та зусиль українського уряду щодо проведення реформ.

При відбудові працюватиме принцип «зробити краще, ніж було» – це означає, що нова інфраструктура та будинки мають бути спроектовані так, щоб відповідати кліматичним вимогам.

Фінансовий внесок Європейського Союзу має надійти з нової програми бюджету ЄС. За цією програмою країни-члени повинні подати до Єврокомісії плани реформ та інвестицій.

Єврокомісія перевіряє їх, а потім затверджує гранти та позики з низькими відсотками, причому окремі транші прив’язуються до певних проміжних цілей.

Реформи та інвестиції, які Київ має пообіцяти за гроші з нової програми, покликані допомогти, серед іншого, подальшій інтеграції української економіки у внутрішній ринок ЄС, покращити бізнес-середовище чи поступово привести українське законодавство у відповідність до права ЄС.

Велике значення у плані також надається належному урядуванню, верховенству права, раціональному управлінню фінансами та захисту від корупції та шахрайства.

Гроші на план реконструкції, згідно з задумом, надійдуть від міжнародних партнерів, але у стратегічних інтересах ЄС очолити зусилля та взяти на себе більшу частину.

Гранти Україні можуть бути покриті за рахунок додаткових платежів держав-членів до бюджету ЄС або за рахунок перерозподілу у межах бюджету.

Щодо пільгових кредитів Києву, то комісія пропонує фінансувати їх, взявши на себе нові борги. Потім держави-члени понесуть спільну відповідальність щодо таких боргів ЄС.

В ЄС також згадали про можливість використання конфіскованих російських активів для фінансування реконструкції. Проте це вважається «юридично чутливим питанням».