На Київщині злочинці понад рік тримали чоловіка в неволі заради привласнення його квартири

У Київській області зловмисники понад рік тримали в неволі киянина заради привласнення його квартири. Про це повідомили в прокуратурі Київської області.

«Київською місцевою прокуратурою № 7 за результатами досудового розслідування скеровано до суду обвинувальний акт щодо чоловіка та жінки, жителів м. Яготина, які викрали киянина з метою заволодіння його квартирою», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, у лютому 2018 року злочинці, скориставшись інформацією про самотнього та соціально незахищеного чоловіка, у власності якого є двокімнатна квартира в Подільському районі міста Києва, підстерегли його біля будинку та викрали.

Понад рік, до березня 2019 року, зловмисники тримали 46-річного потерпілого проти його волі в господарському приміщенні в місті Яготині. Під час незаконного тримання чоловіка постійно били металевою трубою та прутами, щоби змусити його підписати документи на відчуження житла.

фото прокуратури Київщини

Також під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили бойові патрони та наркотичні засоби.

Порушено кримінальну справу за статтями «незаконне позбавлення волі або викрадення людини» (ч. 2 ст. 146), «вимагання» (ч. 2 ст. 189), «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» (ч. 1 ст. 263) та «незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту» (ч. 2 ст. 309 КК України).

Крім того, з метою недопущення порушення права власності потерпілого за клопотанням місцевої прокуратури на його квартиру накладено арешт.