На Київщині знайшли тіла двох замордованих росіянами чоловіків
Молодих чоловіків віком 22 та 23 роки вбили на другий день війни
На Київщині знайшли ще одне поховання жорстоко вбитих росіянами українців. Цього разу двох молодих чоловіків окупанти спершу розстріляли, а потім ще й переїхали танком, повідомила поліція Київської області.
Тіла замордованих чоловіків були знайдені у середу, 4 травня, у селі Рудня-Тальська, Вишгородського району. Поліцейські ексгумували тіла молодих чоловіків, їм виявилося 22 та 23 роки. Вбили їх на другий день повномасштабної війни.
«25 лютого окупанти розстріляли автомобіль з двома мирними жителями в салоні. Але і цього загарбникам виявилося замало – російські окупанти переїхали машину з людьми всередині тяжкою технікою», – повідомила поліція.
Тіла молодиих чоловіків вже забрали родичі для перепоховання у селі Мирча Бучанського району.
Нагадамо, тиждень тому, 29 квітня, у Бучанському районі Київської області також виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких катували та жорстоко вбили російські загарбники. А 3 травня в селі Калинівка (також Київщина) виявили поховання цивільних мешканців. На тілах є сліди катувань. У людей були зірвані нігті.