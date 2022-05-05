Судмедекспертка оглядає тіла закатовананих чоловіків

На Київщині знайшли ще одне поховання жорстоко вбитих росіянами українців. Цього разу двох молодих чоловіків окупанти спершу розстріляли, а потім ще й переїхали танком, повідомила поліція Київської області.

Тіла замордованих чоловіків були знайдені у середу, 4 травня, у селі Рудня-Тальська, Вишгородського району. Поліцейські ексгумували тіла молодих чоловіків, їм виявилося 22 та 23 роки. Вбили їх на другий день повномасштабної війни.

«25 лютого окупанти розстріляли автомобіль з двома мирними жителями в салоні. Але і цього загарбникам виявилося замало – російські окупанти переїхали машину з людьми всередині тяжкою технікою», – повідомила поліція.

Тіла молодиих чоловіків вже забрали родичі для перепоховання у селі Мирча Бучанського району.

Нагадамо, тиждень тому, 29 квітня, у Бучанському районі Київської області також виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких катували та жорстоко вбили російські загарбники. А 3 травня в селі Калинівка (також Київщина) виявили поховання цивільних мешканців. На тілах є сліди катувань. У людей були зірвані нігті.