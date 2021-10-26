Відео бійки біля кордону у мережі оприлюднив голова облради Олексій Петров

Поблизу КПП «Ужгород–Вишнє-Нємецьке», що на кордоні зі Словаччиною, сталася бійка між водіями-дальнобійниками та місцевими, які за гроші організовують проїзд фур до кордону без черги. Відео бійки оприлюднив голова Закарпатської облради Олексій Петров на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 25 жовтня. Він заявив, що на місці бійки жодного правоохоронця «умисно не було» та закликав поліцію, прокуратуру та керівництво прикордонного загону відреагувати на ситуацію. На виклик про сутичку біля пункту пропуску поліція виїжджала, проте на момент прибуття правоохоронців на місці вже нічого не було, від пояснень учасники події відмовилися. За фактом бійки закарпатська поліція проводить перевірку.

«Вважаю дикунством, коли незрозумілі люди за гроші проводять на українсько-словацькому кордоні вантажівки попри фур, водії яких стоять у черзі по 3-5 днів. Ще більше обурює, коли у відповідь на зауваження щодо проїзду поза чергою, водії зазнають фізичної розправи на очах у прикордонників, котрі нібито не помічають цього всього хаосу», – написав Олексій Петров.

За його словами інцидент стався ввечері неділі, 24 жовтня, відео бійки між «рекетирами» і далекобійниками, як стверджує Олексій Петров, у мережі поширили водії, які стояли у черзі на КПП «Ужгород–Вишнє-Нємецьке». Голова облради також додав, що «…постраждалі сигналізують, що під час і після бійки, жодного правоохоронця на місці події умисно не було». У своєму пості Олексій Петров звернувся до керівництва Чопського прикордонного загону, до Головного управління Нацполіції у Закарпатській області та до Закарпатської обласної прокуратури з вимогою «дати правову оцінку цим подіям, з’ясувати осіб злочинного угрупування, притягти їх до відповідальності і припинити правовий безлад на кордоні».

У коментарі ZAXID.NET речниця поліції Закарпаття Анна Дан зазначила, на виклик про подію поблизу КПП «Ужгород–Вишнє-Нємецьке» виїжджали патрульні поліцейські, проте, на момент прибуття правоохоронців на місце події, бійки не було, а всі присутні відмовлялися від надання пояснень і від написання заяв. «Із заявою про таку подію до закарпатської поліції ніхто не звертався. Пізніше у результаті моніторингу у мережі поліцейські виявили відео бійки, правоохоронці зареєстрували рапорт про це та внесли в ЄРДР відомості про кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ, тобто хуліганство, вчинене групою осіб. Наразі слідчі встановлюють обставини події та осіб, причетних до бійки», – сказала Анна Дан.

У прес-службі Чопського прикордонного загону ZAXID.NET уточнили, що сутичка між далекобійниками сталася за межами пункту пропуску «Ужгород–Вишнє-Нємецьке», співробітники прикордонного загону не несуть відповідальності за територію поза межами КПП. У прес-службі також та підтвердили, що на місце події виїжджали патрульні поліцейські.

Речник патрульної поліції Закарпаття Ернест Завадський у коментарі ZAXID.NET зазначив, що виклик про інцидент поблизу КПП «Ужгород–Вишнє-Нємецьке» патрульні поліцейські отримали у неділю, 24 жовтня, уночі о 01:38, наразі справою займається Головне управління Нацполіції у Закарпатській області.