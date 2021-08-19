У багажнику Land Rover митники виявили три ферми для майнінгу, а також відеокарти, материнські плати та блоки живлення

У середу, 18 серпня, у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне», що на українсько-польському кордоні, вилучили три майнінгові ферми, які українець намагався перевезти через кордон. Чоловік не задекларував техніку, тому її вилучили через порушення митних правил.

Як повідомила львівська митниця, 18 серпня у пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» на позашляховику Land Rover приїхав 38-річний українець, який зараз живе в Німеччині. Для перетину кордону він обрав смугу спрощеного митного контролю. Тим самим чоловік засвідчив, що не має товарів для декларування та оподаткування.

Під час огляду авто митники виявили в багажнику три ферми для майнінгу, а також відеокарти, материнські плати та блоки живлення, які чоловік намагався ввезти в Україну. Оскільки техніка була незадекларована, митники склали протокол про порушення митних правил. Усю техніку вилучили, її вартість ще не встановлена. Справу буде розглядати суд.

Додамо, що майнінгові ферми – це технічне обладнання, що сприяє видобутку криптовалюти.

Нагадаємо, що у липні СБУ повідомила про викриття найбільшої в Україні майнінгової ферми. Вона була розташована на території «Вінницяобленерго», була підключення до електромережі підприємства і мала 5 тис. одиниць комп'ютерної техніки.