Орієнтовна вартість проекту складає 13,6 млн гривень

На українсько-угорському кордоні у Чопі ремонтують міст через річку на автомобільному пункті пропуску «Тиса». Роботи стартували у четвер, 22 липня, та триватимуть два місяці. Рух на КПП частково буде обмежений та здійснюватиметься реверсно через центральну частину мосту.

Як зазначається у повідомленні Державної прикордонної служби, ремонт мосту на КПП «Тиса» триватиме до 29 вересня. Рух вантажних та легкових автомобілів, а також автобусів та мікроавтобусів здійснюватиметься реверсно через центральну частину мосту в порядку черги, у взаємодії з контрольними службами обох сторін.

Про плани щодо ремонту мосту на кордоні з Угорщиною ще у червні повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. Тоді ж представники закарпатської влади провели зустріч із угорською прикордонною службою та дипломатами щодо старту ремонтних робіт на мості на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп на КПП «Тиса».

Служба автодоріг у Закарпатській області замовила проект відновлення покриття на консолях мосту через річку Тиса на українсько-угорському кордоні, які використовуються для пропуску великовагового транспорту. Орієнтовна вартість проекту складає 13,6 млн. грн.

Українська сторона була готова розпочати ремонті роботи ще в першій половині червня, проте очікувалися погодження проекту у МЗС Угорщини.