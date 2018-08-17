На Левандівці демонтували незаконний МАФ біля «Супутника»
У Львові уранці у п’ятницю, 17 серпня, комунальники демонтували незаконний МАФ на Левандівці біля культурного центру «Супутника».
«Сьогодні відбувся демонтаж магазину біля культурного центру «Супутник». Ми маємо законні підстави для демонтажу – рішення судів. При цьому власнику МАФу було відомо про демонтаж і він не заперечував проти нього», – повідомила директорка департаменту розвитку Львівської міськради Наталія Бунда.
Як інформував ZAXID.NET, Залізничний райсуд Львова 27 жовтня 2017 року за позовом місцевої прокуратури скасував договір купівлі-продажу приміщення магазину, площею 21,6 м2 на вул. Повітряній, 22а. У травні 2018 року Апеляційний суд Львівщини залишив рішення Залізничного райсуду без змін. У липні КП «Бюро технічної інвентаризації та технічної оцінки» скасувало право приватної власності на них.
Нагадаємо, неодноразово були зафіксовані випадки, коли у цьому МАФі попри діючу заборону продавали алкоголь у вечірній та нічний час. У лютому 2018 року представники мерії та комунальники уже намагалися демонтувати цей МАФ. Однак через брак техніки тоді спроба виявилась невдалою. Проте 26 квітня МАФ таки припинив свою роботу.