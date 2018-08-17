На Левандівці демонтували незаконний МАФ біля «Супутника»

На Левандівці демонтували скандальний МАФ біля культурного центру «Супутник»

У Львові уранці у п’ятницю, 17 серпня, комунальники демонтували незаконний МАФ на Левандівці біля культурного центру «Супутника».

«Сьогодні відбувся демонтаж магазину біля культурного центру «Супутник». Ми маємо законні підстави для демонтажу – рішення судів. При цьому власнику МАФу було відомо про демонтаж і він не заперечував проти нього», – повідомила директорка департаменту розвитку Львівської міськради Наталія Бунда.

На Левандівці на піставі рішень судів демонтували незаконний МАФ, фото Юлії Хомчин та Наталії Бунди

Як інформував ZAXID.NET, Залізничний райсуд Львова 27 жовтня 2017 року за позовом місцевої прокуратури скасував договір купівлі-продажу приміщення магазину, площею 21,6 м2 на вул. Повітряній, 22а. У травні 2018 року Апеляційний суд Львівщини залишив рішення Залізничного райсуду без змін. У липні КП «Бюро технічної інвентаризації та технічної оцінки» скасувало право приватної власності на них.

Нагадаємо, неодноразово були зафіксовані випадки, коли у цьому МАФі попри діючу заборону продавали алкоголь у вечірній та нічний час. У лютому 2018 року представники мерії та комунальники уже намагалися демонтувати цей МАФ. Однак через брак техніки тоді спроба виявилась невдалою. Проте 26 квітня МАФ таки припинив свою роботу.