На Луганщині двоє людей загинули під час пожежі у житловому будинку
На момент прибуття рятувальників будинок був повністю охоплений вогнем
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Пожежу сталась у с. Роздольне, Старобільського району
У Луганській області під час пожежі у приватному житловому будинку загинули двоє людей.
Як повідомили у ДСНС, сьогодні о 07:03 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у с. Роздольне, Старобільського району.
На момент прибуття рятувальників будинок був повністю охоплений вогнем. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла двох громадян.
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ZAXID.NET