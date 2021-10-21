Пожежу сталась у с. Роздольне, Старобільського району

У Луганській області під час пожежі у приватному житловому будинку загинули двоє людей.

Як повідомили у ДСНС, сьогодні о 07:03 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у с. Роздольне, Старобільського району.

На момент прибуття рятувальників будинок був повністю охоплений вогнем. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла двох громадян.