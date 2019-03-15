На Луганщині місцеву жительку засудили на 5 років за організацію «референдуму» за «ЛНР»

Суд призначив мешканці Станично-Луганського району покарання у вигляді 5 років позбавлення волі за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України під час участі в організації «референдуму» за «ЛНР». Про це повідомили в прес-службі обласної прокуратури Луганської області.

«Вироком Біловодського районного суду Луганської області жінці призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком», — йдеться у повідомленні.

«У ході досудового розслідування встановлено, що мешканка Станично-Луганського району надала добровільну згоду на участь в організації та проведенні 11 травня 2014 року так званого «референдуму» щодо підтримки «Акту про державну самостійність «ЛНР» на території одного з населених пунктів у якості «члена виборчої комісії». Перебуваючи у приміщенні навчального закладу, де було організовано роботу вказаної комісії, обвинувачена разом з іншими особами, стосовно яких матеріали виділено в окремі провадження, заповнювала відомості та видавала бюлетені для голосування», — додали у прокуратурі.

Під час досудового розслідування жінка повністю визнала свою провину, щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину та викриттю інших співучасників, між нею та прокурором укладено угоду про визнання винуватості.

Нагадаємо, раніше священик УПЦ (МП) отримав шість років в'язниці заочно за пособництво «ЛНР».