На Луганщині поліція вилучила у літньої жінки арсенал зброї

Працівники національної поліції та СБУ провели обшук та вилучили гранатомети, гранати, міни та набої у будинку у м. Сватове. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Луганської області.

«Під час проведення санкціонованого обшуку будинку 55-річної жінки, в одній з порожніх кімнат правоохоронці виявили та вилучили: більше 14000 набоїв різного калібру, тридцять один «РПГ», чотири міни «МОН», сорок гранат, чотирнадцять запалів «УЗРГМ», двадцять шість пострілів до «РПГ», вісімнадцять стартових двигунів до пострілів «РПГ», дві ручні димові гранати, два наземних сигнальних патрони та дві димові міни «ДМ-11», - йдеться у повідомленні.

За словами власниці будинку, вона не підозрювала про склад, бо тривалий час здавала будинок в оренду.

Вилучений арсенал силовики спрямували на дослідження. У поліції зазначили, що наразі вживаються заходи щодо встановлення та затримання власників вилученого арсеналу.