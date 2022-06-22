У Луганську росіяни виявляють ухилянтів влаштовуючи витоки газу в багатоповерхівках

Російські окупаційні війська влаштовують витоки газу в луганських багатоповерхівках, щоб вивести на вулицю чоловіків, які ховаються від мобілізації. Про це повідомила прес-служба СБУ. У відомстві також оприлюднили відео допиту військовополоненого з Луганська.

«В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а потом мужчин – позабирали в автобусы», – розповів полонений.

Як повідомляється, чоловік був непридатним для війська, проте хронічне захворювання судин не допомогло йому уникнути тотальної мобілізації в так званій «ЛНР» у квітні цього року.

Впродовж тижневих навчань із колишнього помічника продавця зробили механіка-водія БМП, показали як тримати автомат і відправили на бойове завдання: закріпитися в промзоні Сєвєродонецька.

За першої ж нагоди «вояк» здався в полон. Він стверджує, що не стріляв і звертається до земляків: «…прячьтесь, делайте, что хотите, но не идите на эту войну».

«Наразі з ним працюють слідчі СБУ, щоб з’ясувати ступінь його причетності до злочинів проти України», – зазначили у спецслужбі.