Внаслідок зіткнення бабуся і онука отримали травми, у них переломи та травми голови

51-річна жінка та однорічне немовля постраждали в аварії, яка сталася у четвер ввечері, 4 травня, у селі на Львівщині. Як повідомляють правоохоронці, на людей наїхав 17-річний водій Volkswagen Passat.

Аварія сталася близько 19:00 у селі Шабельня, неподалік Рави-Руської. 17-річний юнак без посвідчення водія керував автомобілем Volkswagen Passat. За даними поліції, саме він збив 51-річну жінку та однорічну дівчинку.

Внаслідок аварії і бабуся, і онука були госпіталізовані із травмами. Зараз вони перебувають у лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років.