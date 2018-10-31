На Львівщині 26-річний чоловік вдруге обікрав свою сусідку після відбування терміну ув’язнення

У Кам’янка-Бузькому районі поліцейські викрили зловмисника, який вдруге обікрав сусідку. Свій злочин 26-річний чоловік скоїв відразу після звільнення після першого ув’язнення.

Як інформує прес-служба поліції Львівщини, у серпні в 69-річної пенсіонерки викрали 85 тис. гривень, які зберігалися у дерев’яному ящику на горищі. Згодом поліція з’ясувала, що до цього причетний її сусід, який колись її обкрадав і навіть встиг відбути покарання.

«26-річний зловмисник три роки тому вже обікрав цю жінку, забравши з її оселі 100 тис. гривень. Тоді за рішенням суду він був позбавлений волі на п’ять років, проте за «законом Савченко» у липні цього року його звільнили достроково. А вже у серпні зловмисник вдруге навідався до пенсіонерки», ‒ повідомляє поліція.

Зловмисника затримали і взяли під варту. Тепер йому загрожує до шести років ув’язнення.