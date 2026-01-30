Правоохоронці вилучили зброю

На Львівщині 55-річна мешканка застрелила собаку. За фактом жорстокого поводження з тваринами відкрито кримінальне провадження. Про це у п’ятницю, 30 січня, повідомили у поліції Львівської області.

Повідомлення до поліції про вбивство собаки надійшло 24 січня від 37-річної мешканки одного з сіл Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 55-річна жителька села застрелила тварину з пневматичної гвинтівки на центральній дорозі населеного пункту.

На місці події працювали слідчі, оперативники кримінальної поліції та спеціалісти-криміналісти. Правоохоронці вилучили зброю. Тіло собаки скерували на експертизу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини. Досудове розслідування триває.