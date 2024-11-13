Перевізник має сплатити штраф за виявлені порушення

Працівники управління транспорту ЛОВА спільно з Укртрансбезпекою виявили низку порушень під час перевірки Самбірського АТП-14608. Зокрема, перевізник використовував «Школярик» для перевезення пасажирів.

Як повідомили у ЛОВА 13 листопада, перевірку Самбірського АТП-14608 проводили працівники управління транспорту ЛОВА спільно з працівниками відділу державного нагляду (контролю) у Львівській області Державної служби України з безпеки на транспорті.

Працівники управління транспорту ЛОВА спільно з укртрансбезпекою виявили низку порушень

«Зафіксували порушення праці та відпочинку водіїв, за наслідками яких на перевізника ТзОВ «Самбірське АТП-14608» склали 3 адміністративні постанови. Також виявлено автобус «Школярик» Хирівської громади, який без дозвільних документів надавав послуги з перевезення пасажирів. В результаті працівниками відділу державного нагляду (контролю) у Львівській області Державної служби України з безпеки на транспорті складено відповідний акт на суму 17 тисяч гривень», – повідомляє директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА Орест Шуліковський.

За даними бізнес-пошукової системи YouControl, засновниками Самбірського АТП-14608 є Іван, Володимир, Роман та Любов Романяки.

Департамент дорожнього господарства закликає жителів області скаржитись на порушення перевізниками розкладу чи схеми руху. Зареєструвати звернення можна за коротким номером «Гарячої лінії області» – 1684, або номером «Урядової гарячої лінії» -1545.