56-річний водій автобуса за короткий проміжок часу тричі проїхав на червоне світло світлофора

Патрульні оштрафували водія автобуса «Львів-Східниця» після відео у соцмережах. Водій за короткий проміжок часу кілька разів проїхав на червоне світло світлофора, а очевидці зафіксували усе на відео.

Як розповіли у середу, 9 жовтня, у патрульній поліції Львівщини, водій автотранспортного підприємства міжміського перевезення всього за декілька хвилин проїхав три перехрестя на заборонний сигнал світлофора. Порушника зафіксували на вул. Городоцькій.

«Інспектори відділу безпеки дорожнього руху відразу почали встановлювати дані водія. 56-річного керманича розшукали та притягнули до відповідальності. На водія інспектори винесли три постанови за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП», – йдеться в повідомленні. За даними ZAXID.NET, штрафи отримав водій автобуса «Львів-Східниця». Цей маршрут обслуговує перевізник «Львівське АТП-14631».

У патрульній поліції зауважили, що від початку року з вини водіїв автобусів сталася 31 ДТП з потерпілими. В них травмувалося 66 людей та ще троє загинули.