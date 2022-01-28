Найвітряніше буде в неділю удень

У неділю, 30 січня, і в понеділок, 31 січня на Львівщині очікуються пориви вітру до 27 м/с (100 км/год) і значні опади. Через погіршення погодних умов на території області оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності, що метеорологи присвоюють потенційно небезпечним погодним умовам. Попередження для мешканців Львова і області оприлюднив Департамент з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Найвітряніше буде удень 30 січня – 25-27 м/с, а в інший час очікуються пориви південно-західного вітру із переходом у північно-західний до 17-22 м/с. Це пов'язано із проходженням атмосферних фронтів від циклону з центром над Балтійським морем.

Також синоптики попереджають про значні опади – сніг, мокрий сніг, дощ, подекуди – налипання мокрого снігу. На дорогах – ожеледиця.

Такі погодні умови можуть призвести до порушень роботи служб електропостачання, зв'язку і до порушення руху автотранспорту. Якщо ви перебуваєте на вулиці під час сильного вітру, то оминайте рекламні конструкції, проводи, дерева та інші об'єкти, що можуть впасти від вітру. Так само варто пильнувати, де припаркували автомобіль.

Окрім вітру, синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку – третій (помаранчевий) рівень.