На Львівщині чоловіка засудили до 5 років ув’язнення за побиття жінки

СуспільствоМар'яна Вербовська, сьогодні, 11:472470

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На Львівщині засудили до 5 років позбавлення 49-річного мешканця Пустомит за тяжкі тілесні ушкодженння, які він завдав жінці. Про це інформує прокуратура Львівщини.

Подія трапилась у вересні 2017 року. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, розпочав конфлікт із подругою своєї співмешканки, під час якого наніс їй удар кулаком у праве око. Внаслідок травми потерпіла втратила зір на правому оці.

«Пустомитівським районним судом 11 січня винесено вирок мешканцю Пустомит, який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення за умисне тяжке тілесне ушкодження», - йдеться у повідомленні прокуратури.

У суді прокуратура довела вину зловмисника. Районний судом йому призначено покарання у 5 років позбавлення волі.

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