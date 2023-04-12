Олена Шандрович пішла з дому із маленьким сином ще наприкінці березня

На Львівщині поліція розшукує 28-річну мешканку Самбірщини. У середу, 12 квітня, прес-служба правоохоронців повідомила, що жінка зникла разом зі своїм кількамісячним сином.

28-річна Олена Шандрович зникла ще два тижні тому. Востаннє її бачили у селі Чижки 29 березня. Того дня жінка разом із немовлям вийшла з дому та до тепер не повернулася. Як зазначають у поліції, вона може перебувати у Львові.

Жінку розшукують родичі. Усіх, кому відома будь-яка інформація про зниклу Олену Шандрович, просять повідомляти на гарячу лінію поліції за номером 102.