На Львівщині два тижні розшукують зниклу жінку з немовлям
Ймовірно жінка з дитиною поїхала зі свого села до Львова
Суспільство — Марта Когут, 0 0
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Олена Шандрович пішла з дому із маленьким сином ще наприкінці березня
На Львівщині поліція розшукує 28-річну мешканку Самбірщини. У середу, 12 квітня, прес-служба правоохоронців повідомила, що жінка зникла разом зі своїм кількамісячним сином.
28-річна Олена Шандрович зникла ще два тижні тому. Востаннє її бачили у селі Чижки 29 березня. Того дня жінка разом із немовлям вийшла з дому та до тепер не повернулася. Як зазначають у поліції, вона може перебувати у Львові.
Жінку розшукують родичі. Усіх, кому відома будь-яка інформація про зниклу Олену Шандрович, просять повідомляти на гарячу лінію поліції за номером 102.
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