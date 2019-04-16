На Жидачівщині внаслідок пожежі на свинофермі згоріли близько 500 свиней

15 квітня на території приватного підприємства на Жидачівщині виникла пожежа. Згорів дах свиноферми та близько 500 свиней. Більше тисячі тварин вдалося врятувати.

Займання виникло о 12:35 в будівлі площею 1680 м2 в с. Ліщин Жидачівського району, повідомляють у ДСНС Львівщини. На момент прибуття пожежників вогонь охопив значну частину даху будівлі. Підрозділ ДСНС врятував частину тварин.

«Пожежа супроводжувалася інтенсивним виділенням продуктів горіння. Вогнеборці приборкували пожежу в апаратах захисту органів дихання у складі 3-х ланок газодимозахисної служби», ‒ інформує прес-служба ДСНС Львівщини.

Пожежу загасили о 14:30. Згорів дах та 500 свиней. 1100 тварин вдалося врятувати.

До ліквідації пожежі залучили 26 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки. Причину виникнення загоряння встановлюють.

Додамо, що у селі Ліщин Жидачівського району працює свиноферма, яка належить ТОВ «Лемберг-агро». Підриємство неодноразово потрапляло у скандали через небажання мешканців с. Дуліби відкрити у них нову свиноферму того ж підприємства.