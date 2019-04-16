На Жидачівщині внаслідок пожежі на свинофермі згоріли близько 500 свиней

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 10:1519241

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15 квітня на території приватного підприємства на Жидачівщині виникла пожежа. Згорів дах свиноферми та близько 500 свиней. Більше тисячі тварин вдалося врятувати.

Займання виникло о 12:35 в будівлі площею 1680 м2 в с. Ліщин Жидачівського району, повідомляють у ДСНС Львівщини. На момент прибуття пожежників вогонь охопив значну частину даху будівлі. Підрозділ ДСНС врятував частину тварин.

«Пожежа супроводжувалася інтенсивним виділенням продуктів горіння. Вогнеборці приборкували пожежу в апаратах захисту органів дихання у складі 3-х ланок газодимозахисної служби», ‒ інформує прес-служба ДСНС Львівщини.

Пожежу загасили о 14:30. Згорів дах та 500 свиней. 1100 тварин вдалося врятувати.

До ліквідації пожежі залучили 26 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки. Причину виникнення загоряння встановлюють.

Додамо, що у селі Ліщин Жидачівського району працює свиноферма, яка належить ТОВ «Лемберг-агро». Підриємство неодноразово потрапляло у скандали через небажання мешканців с. Дуліби відкрити у них нову свиноферму того ж підприємства.

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