У квартирі хакера правоохоронці вилучили майже 4 тис. SIM-карток українських мобільних операторів, комп’ютерне обладнання, мобільні телефони

На Львівщині затримали хакера, який на замовлення спецслужб Росії намагався викрасти персональні дані працівників СБУ. Хакер зробив розсилку повідомлень на особисті номери працівників спецслужби, у яких містився вірус.

Про викриття хакера управління СБУ Львівщини повідомило у п’ятницю, 23 квітня. Затриманим виявився мешканець Львівщини. СБУ встановила, що він працював на замовлення спецслужб РФ та фінансувався російськими кураторами через заборонену платіжну систему «Яндекс Деньги».

Цього тижня хакер зробив розсилку спам-повідомлень у месенджері WhatsАpp на особисті номери співробітників СБУ. Вони містили посилання на сайт, що хоститься з території РФ. Після переходу на сайт відбувалося автоматичне завантаження «папки з архівом». У ній відкривався нібито список співробітників СБУ, за вбивство яких бойовики терористичних організацій «Л/ДНР» пропонують грошову винагороду.

Насправді, за висновками експертів, архівний документ містить вірус. Він надає доступ до інформації на уражених пристроях, зокрема до log-файлів з ключами доступу до банківської системи, поштових сервісів та облікових записів соцмереж.

Під час проведення слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили майже 4 тис. SIM-карток українських мобільних операторів, комп’ютерне обладнання, мобільні телефони і тд.