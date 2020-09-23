Сайти Нацполіції не працюють по всій Україні

На регіональних сайтах Національної поліції опублікували низку фейкових новин про надзвичайні події в різних регіонах. Пізніше сайти стали недоступними, а на Facebook-сторінках обласних управлінь з’явилося спростування.

Зокрема на сайті обласної поліції Львівщини 23 вересня з’явилася інформація про загибель трьох військових ЗСУ на Яворівському полігоні. Цю інформацію встигли поширити кілька львівських ЗМІ, утім як повідомив ZAXID.NET, ця інформація є фейковою.

На сайті поліції Рівненської області з’явилося повідомлення, що у Вараші стався викид радіоактивних речовин на третьому енергоблоці Рівненської АЕС, а мешканців прилеглих сіл евакуйовують. Таке ж повідомлення опублікували на сайті Вараської міської ради. У прес-службі поліції Рівненщини ZAXID.NET повідомили, що публікація про введення надзвичайного режиму у Вараші не відповідає дійсності.

«На сайт Національної поліції здійснюється хакерська атака. Над проблемою працюють фахівці. Насправді ніяких викидів немає і ніяких тренінгів там не проводиться не проводиться», – кажуть у поліції.

Фейкова інформація про загибель американських військових радників з’явилася й на сайті Херсонської поліції.

Як повідомили в МВС, 23 вересня, об 11:45, зафіксували несанкціоноване втручання у роботу офіційного веб-сайту Нацполіції, тому на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції поширили недостовірну інформацію.

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