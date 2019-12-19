У Самборі спалили редакцію районної газети «Голос Самбірщини»

Редакція cтверджує про підпал через зазіхання на приміщення

Вночі у четвер, 19 грудня, вщент згоріло приміщення редакції газети «Голос Самбірщини», що на вул. Козацькій,4 у Самборі на Львівщині. Редакція газети заявила про підпал, який пов’язує із тим, що хтось зазіхає на приміщення у центрі міста, де розміщується редакція і яке перебуває у комунальній власності Львівської облради.

Редактор газети «Голос Самбірщини» Марія Пукій у коментарі ZAXID.NET повідомила, що внаслідок пожежі повністю вигорів кабінет, де готується газета, усі комп’ютери. Було винесено сейф з документами, який поліція згодом знайшла неподалік редакції. Черговий номер газети мав вийти друком у п’ятницю, 20 грудня.

Унаслідок пожежі повністю знищений комп'ютерний кабінет, де готувалася газета, відео «Голосу Самбірщини»

Зі слів Марії Пукій, вночі пожежу ніхто не бачив і не гасив, її наслідки першою побачила бухгалтерка, яка вранці прийшла на роботу. «Двері були частково відчинені, з них йшов густий чорний дим. Усі коридори були задимлені. Найбільше вигорів комп’ютерний кабінет. Він вже повністю непридатний для праці. Вся техніка втрачена. Ми залишилися без нічого», - розповіла Марія Пукій.

З її слів, понад рік тому була спроба пограбування редакції газети. Тоді вибили вікно у друкарні на першому поверсі, проникли в редакцію й викрали фотоапарати. Тепер же, як стверджує Марія Пукій, відбувся підпал редакції, який вона пов'язує з тим, що хтось може зазіхати на частину приміщення друкарні, яка наразі перебуває у комунальній власності Львівської облради.

«Відповідно до закону, ми пройшли процес роздержавлення минулого року. Зараз перебуваємо на стадії укладення угоди на оренду приміщення у друкарні, більша частина якої вже приватизована. Нашим приміщенням, площа якого 80 кв м, наразі розпоряджається управління майном спільної власності Львівської облради… Ми думаємо, що це пов’язано суто з приміщенням. Не знаємо інших мотивів. Хоча можливо і через діяльність, бо так чи інакше когось зачіпаємо», – зазначила Марія Пукій.

Голова Самбірської РДА Андрій Жепко підтвердив ZAXID.NET факт пожежі у редакції газети. «Це треба правоохоронців питати – чи це підпал чи самозагорання. Радакція горіла. Що там було, детально сказати не можу», – прокоментував він.

Обставини і причини пожежі у редакції газети зараз з’ясовує поліція.