На Львівщині почали продавати первоцвіти

Рослини на межі зникнення, тому їх не можна зривати

Через теплу зиму вже у січні зацвіли первоцвіти. Відтак підприємливі мешканці Львівщини почали їх продавати на ринках. Державна екологічна інспекція у Львівській області нагадує про відповідальність за продаж рослин, які занесені в Червону книгу України, і закликає не купляти цих квітів.

«Нагадуємо, що масовий збір на продаж квітконосів рідкісних рослин призводить до послаблення, а у невеличких місцезростаннях до повного пригнічення насіннєвого поновлення. Крім цього, дуже часто первоцвіти знищуються з кореневою частиною, що призводить до фізичного знищення популяцій», ‒ пояснили у Дежекоінспекції області.

За нищення рослин з Червоної книги передбачений штраф. Зокрема, за ст. 88-1 КУпАП: «порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної Книги України, тягне за собою накладення штрафу від 1700 до 3655 грн із конфіскацією незаконно добутого».

За інформацією заповідника «Сколівські бескиди», первоцвіти – це екологічна група рослин, яка нараховує близько 500 видів – підсніжники, проліски, ряст, первоцвіт, шафран, цибуля ведмежа, конвалія, вовчі ягоди та інші. Розпускання квітів у них відбувається ще до появи листків на деревах. Останніми роками кількість первоцвітів в Україні значно скоротилася і навіть опинилися на межі зникнення.