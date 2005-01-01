Потічок у Львові забруднили невідомою зеленою речовиною

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 16:267011

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Потічок у Львові забруднили невідомою зеленою речовиною
фото Держекоінспекції у Львівській області
У Львові потічок забруднили невідомою зеленою речовиною

У вівторок, 16 січня, у потічку на вул. Трускавецькій у Львові виявили скид невідомої зеленої речовини. Про це повідомили на сайті Держекоінспекції у Львівській області.

«Ми зробили забір води і відправили на аналіз у лабораторію. Наразі ми не знаємо, що це за речовина. Але в будь-якому випадку вона не органічного походження і більшою чи меншою мірою несе загрозу для навколишнього середовища», – сказав ZAXID.NET начальник Держекоінспекції у Львівській області Микола Маланич.

Про факт забруднення повідомили правоохоронні органи та органи місцевого самоврядування. Зараз фахівці намагаються встановити, звідки саме відбувається скид речовини та людей чи об’єкт господарювання, які забруднили річку.

Нагадаємо, в листопаді комунальне підприємство «Радехівське міське водоканалізаційне господарство» сплатило державі майже 10,5 тис. грн за забруднення води. Це порушення також виявили працівники Держекоінспекції у Львівській області під час планової перевірки.

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