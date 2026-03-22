Дівчина вийшла з дому вранці у суботу, 21 березня, та зникла безвісти

Поліція Львівщини оголосила у розшук 16-річну Анастасію Середницьку. Дівчина вийшла з дому вранці у суботу, 21 березня, та зникла безвісти.

Як повідомила Нацполіція Львівщини ввечері 22 березня, самбірським районним відділом поліції розшукується безвісти зникла Анастасія Середницька, яка 21 березня близько 10:30 пішла з дому та не повернулась. Зараз невідомо, де перебуває 16-річна дівчина. Неповнолітня могла поїхати до Львова.

Прикмети Анастасії Середницької: зріст – 152 сантиметри, середньої статури, волосся – русе.

Була одягнена у чорну куртку, зелене худі, блакитні джинси, сірі кросівки.

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцеперебування неповнолітньої, повідомляйте за номером телефону: 0688603374 або на оперативну лінію 102.