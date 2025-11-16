Франкознавець Роман Горак помер у 83 роки

У неділю, 16 листопада, помер відомий письменник, лауреат Шевченківської премії та дослідник творчості Івана Франка – Роман Горак. Про смерть повідомив його син Іван.

Як вказано у повідомленні Івана Горака, похорон відбудеться 18 листопада о 10:00 у храмі Архистратига Михаїла, що на вул. Винниченка, 22, у Львові. Чин останнього цілування відбудеться у церкві Благовіщення (м. Городок, вул. Коцюбинського 5). Поховають Романа Горака на Городоцькому міському кладовищі.

Роман Горак помер у 83 роки. Він є заслуженим працівником культури, кандидатом хімічних наук та професором. У 1993-2017 роках Роман Горак був директором Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка. Із 2002 до 2018 року – працював на кафедрі історії української літератури Львівського національного університету ім. Івана Франка. Був членом Національної спілки письменників України з 1988 року.