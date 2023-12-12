Хутро у власних валізах намагались провезти дві українки

Прикордонники виявили контрабанду близько 100 шкурок чорнобурки у потязі, який прямував з Перемишля в Україну. Хутро у власних валізах намагались провезти дві українки. Про це повідомили прикордонники 12 грудня.

Як вказано у повідомленні, спробу ввозу виробів хутра чорнобурки припинили інспектори прикордонного контролю під час огляду потягу сполученням Перемишль – Львів – Київ. Під час спільного з працівниками митниці огляду багажу 52-річної та 49-річної громадянок України виявили 98 одиниць хутра з чорнобурки. Хутро жінки намагалися перемістити у валізах та сумках.

За цим фактом працівники митниці склали протокол. Хутро, вартість якого буде встановлено згодом, вилучено.