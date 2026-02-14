На Львівщину повертається сніг і морози

У неділю, 15 лютого, у західних та північних областях України синоптики прогнозують значний сніг, на Львівщині очікується хуртовина й ожеледиця.

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, у Львівській області очікується хмарна погода та мокрий сніг, вдень місцями значний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 9-14 м/с, вдень хуртовини. Температура впродовж доби 0-5°С морозу. По Львову температура впродовж доби 0-2°С морозу.

У понеділок, 16 лютого, хмарна погода протримається ввесь день. Уночі можливий дрібний сніг. Температура вдень 8-10°С морозу, вночі до 8°С морозу.

Також синоптики попереджають про можливі льодоходи на річках у горах.