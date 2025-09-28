Упродовж тижня у Львові прогнозують дощі та хмарність

З наступного тижня синоптики прогнозують на Львівщині різке похолодання та дощі. Наприкінці тижня повернеться сонячна погода.

У понеділок, 29 вересня, у Льові та області прогнозують вночі та вдень помірний дощ. Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 6-11°С тепла.

У вівторок, 30 вересня, впродовж дня очікується дрібний дощ. Температура вночі 6-7°С тепла, вдень максимум 9°С тепла.

У середу, 1 жовтня, дощ падатиме весь день й припиниться ближче до вечора. Температура вночі 5-6°С тепла, вдень – до 7°С тепла.

У четвер, 2 жовтня, вперше за тиждень буде сонячно, втім після обіду прогнозують хмарність. Температура вночі 3°С тепла, вдень – до 9°С тепла.

У пʼятницю, 3 жовтня, вранці сонячно, ближче до вечора очікується хмарність, без опадів. Температура вночі до 2°С тепла, вдень 8-12°С тепла.