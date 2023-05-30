20-річний юнак жорствоко вбив хрещеного у нього вдома

На Львівщині 20-річний хлопець ножем вбив свого 51-річного хрещеного. Вбивство сталося у понеділок, 29 травня, під час застілля в будинку жертви. Наступного дня прес-служба прокуратури повідомила, що вбивці вже оголосили про підозру в умисному злочині, а у поліції підтвердили родинні зв'язки чоловіків.

За даними слідства, в одному із сіл Львівського району 20-річний юнак вбив свого хрещеного батька. Вбивство сталося 29 травня.

Будинок, де сталося вбивство (фото прокуратури)

У день вбивства чоловіки розпивали алкогольні напої у будинку потерпілого. Під час застілля між ними виник конфлікт.

«20-річний хлопець почав бити кулаками по голові 51-річного чоловіка. Після чого він впав на підлогу, а підозрюваний взяв в руки кухонний ніж та наніс ним ще кілька ударів в шию потерпілого. Від отриманих травм останній помер на місці», – розповіли у прокуратурі.

20-річного підозрюваного затримали, незабаром йому оберуть запобіжний захід. Поліція ще проводить слідчі дії. Хлопцеві загрожує до 15 років ув'язнення.