На науково-проектну документацію для реставрації церкви виділили 100 тис. грн

Реставратори узгоджують план відновлення дерев'яної церкви Зіслання Святого Духа, що у селі Потелич. Пам'ятка датується 1502 роком і належить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Для виготовлення науково-проектної документації на реставрацію стінопису та іконостасу церкви виділили 100 тис. грн. У прес-службі Львівської обласної військової адміністрації у четвер, 27 квітня, розповіли, що найбільшу увагу фахівці звертають на східну стіну нави, яка має два автентичні розписи XVII – XVIII ст.

«Церква в Потеличах – одна із найважливіших святинь Львівщини. До питання її відновлення маємо підходити дуже виважено, адже вона серед світового архітектурного спадку, і від наших сьогоднішніх рішень, фаховості виконання запланованих реставраційних робіт, якості матеріалів залежить, у якому стані збережемо цю унікальну церкву для нащадків», – сказала директорка департаменту архітектури й містобудування Олена Василько.

У прес-службі ЛОВА зазначили, що науково-реставраційна рада, до якої увійшли реставратори, пам'яткоохоронці, 26 квітня, на виїзній нараді розглянула питання реставрації. Фахівці оглянули інтер'єр та фасади пам'ятки, окреслили можливості їхнього збереження та обговорили план робіт.

Нагадаємо, що також на Львівщині реставрують церкву святого Михаїла в селі Ісаї на Турківщині. Роботи виконуватиме компанія «Креативна фабрика "Вікторія"», яка раніше ремонтувала санвузли.