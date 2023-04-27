Палац мистецтв у Львові, спроектований Василем Каменщиком

У четвер, 27 квітня, уночі на 80-му році життя помер колишній головний архітектор Львова Василь Каменщик. Про це повідомив його син Андрій Каменщик.

Повідомлення від родини про смерть Василя каменщика у Facebook

Причини смерті та інформація про чин похорону наразі не повідомляються.

Василь Каменщик – скульптор, професор кафедри монументальної скульптури Львівської національної Академії мистецтв (1990), член Академії архітектури України (2005) та Спілки архітекторів України, був головним архітектором Львова у 2002-2006 роках.

Василь Каменщик

У Львові Василь Каменщик спроектував будівлю Палацу мистецтв на вул. Коперніка, будівлю податкової на вул. Стрийській, комплекс будівель Львівського обласного управління СБУ, Південний і Сихівський житлові масиви, санаторій «Перлина Прикарпаття» у Трускавці. У співпраці з іншими архітекторами Василь Каменщик створив будівлю кінотеатру імені Олександра Довженка на Сихові, магазину «Океан» на вул. Володимира Великого, будівлю «Містопроекту» на вул. Чупринки. Також він брав участь у реставрації Палацу Потоцьких під будинок прийомів президента України.

Серед пам’ятників, що створив Василь Каменщик, пам’ятники Михайлові Грушевському, В’ячеславу Чорноволу у Львові, низка пам’ятників Тарасові Шевченку і Степанові Бандері у Львівській області, пам’ятник Іванові Франку у Відні, український військовий меморіал на горі Маківка тощо.