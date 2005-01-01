На Львівщині оперуповноваженого кримінальної поліції затримали на хабарі у $300

СуспільствоЮлія Лавришин, 22 березня10421

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На Львівщині оперуповноваженого кримінальної поліції затримали на хабарі у $300
фото прес-служби УСБУ у Львівській області
Співробітники СБУ затримали поліцейського на одному з автосервісів у Мостиськах після одержання 300 доларів хабара

Оперуповноваженого кримінальної поліції Мостиського відділення поліції затримали працівники Управління Служби Безпеки України у Львівській області під час отримання 300 доларів США хабара. Про це повідомила прес-служба УСБУ у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що оперуповноважений вимагав у місцевого жителя 300 доларів США за непритягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство.

Співробітники СБУ затримали поліцейського на одному з автосервісів у Мостиськах після одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Прес-служби УСБУ у Львівській області

Справу кваліфікували за ч. 1 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Таке правопорушення карається штрафом від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн, або арештом на строк від 3 до 6 місяців, або позбавленням волі на строк від 2 до 4 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Тривають слідчі дії.

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