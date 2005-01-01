На Львівщині затримали підприємця на спробі дачі хабара помічникові командира військової частини

У Яворівському районі на Львівщині затримали підприємця, який пропонував хабар помічникові командира однієї з військових частин. Чоловіка затримали слідчі військової прокуратури Львівського гарнізону під час передачі частини хабара, а саме 13 тис. грн. та 200 доларів США. Про неправомірну пропозицію правоохоронців повідомив сам військовий.

Як повідомив 22 березня на Facebook прокурор сил АТО Олег Сенюк, за хабар підприємець сподівався виграти тендер на закупівлю та поставку для військової частини інвентарю для водних видів спорту. Загалом він запропонував помічникові командира з фінансово-економічної роботи військової частини 37,7 тис. грн та 200 доларів США.