На Львівщині затримали підприємця на спробі дачі хабара помічникові командира військової частини

Головні новини Львова 22.03Юлія Лавришин, 22 березня, 16:02 6390
дивіться також

До теми

У Яворівському районі на Львівщині затримали підприємця, який пропонував хабар помічникові командира однієї з військових частин. Чоловіка затримали слідчі військової прокуратури Львівського гарнізону під час передачі частини хабара, а саме 13 тис. грн. та 200 доларів США. Про неправомірну пропозицію правоохоронців повідомив сам військовий.

Як повідомив 22 березня на Facebook прокурор сил АТО Олег Сенюк, за хабар підприємець сподівався виграти тендер на закупівлю та поставку для військової частини інвентарю для водних видів спорту. Загалом він запропонував помічникові командира з фінансово-економічної роботи військової частини 37,7 тис. грн та 200 доларів США.

Однак, як уточнили ZAXID.NET у прес-службі військової прокуратури Львівського гарнізону, військовий повідомив про цю пропозицію правоохоронців і чоловіка затримали у момент, коли він приніс частину хабара – 13 тис. грн. та 200 доларів.

Як додав Олег Сенюк, чоловікові готують повідомлення про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369 КК України (пропозиція або давання хабара). Таке правопорушення карається штрафом від до 12 тис. грн грн або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років. Також прокурори звернуться до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Суд оштрафував золочівського підприємця за спробу підкупу поліцейського ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук