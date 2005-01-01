Суд оштрафував золочівського підприємця за спробу підкупу поліцейського

За 500 доларів підприємець хотів уникнути відповідальності

Суд визнав винним золочівського підприємця, який намагався дати хабар поліцейському за закриття кримінальної справи. Його оштрафували на 8500 грн. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

«Наприкінці минулого року працівники Управління захисту економіки у Львівській області виявили порушення в роботі обмінного пункту валюти, розташованого в одному із райцентрів. За результатами перевірки був складений адміністративний протокол за ст.162 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил про валютні операції)», ‒ розповіли в управлінні захисту економіки.

Власник обмінника для уникнення санкцій запропонував поліцейському 500 доларів США хабара. Його затримали 4 січня під час передачі грошей.

Зловмиснику оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Золочівський районний суд оштрафував підприємця на суму в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 гривень).