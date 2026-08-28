Незаконну рубку виявили у вересні 2022 року

Івано-Франківська селищна рада Яворівського району Львівщини відшкодувала понад 902 тис. грн збитків за незаконну рубку дерев на двох ділянках урочища «Миша Гора». Про це у п’ятницю, 28 серпня, повідомила Державна екологічна інспекція.

За матеріалами справи, масштабну незаконну рубку виявили у вересні 2022 року на території двох ділянок урочища «Миша Гора» неподалік села Великополе Яворівського району на Львівщині. Там самовільно зрізали 621 дерево різних порід – сосни, осики та вільхи. За підрахунками екологів, незаконна рубка завдала довкіллю понад 902 тис. грн збитків. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження, однак встановити причетних до вирубування дерев не змогли. У червні 2025 року провадження закрили.

Відтак, Яворівська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Львівської області, вимагаючи компенсувати завдані збитки. Оскільки встановити винуватців не вдалося, відшкодування збитків поклали на громаду.

«З огляду на наведене, прокурор вважає, що з урахуванням приписів норми ч. 2 ст. 107 ЛК України, за відсутності встановлених винних осіб на Івано-Франківську селищну раду Яворівського району покладається обов'язок відшкодування шкоди, заподіяної державі внаслідок незаконної вирубки дерев», – йдеться у матеріалах справи.

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У листопаді 2025 року суд повністю задовольнив позов та зобов’язав селищну раду відшкодувати завдану шкоду. Проте Івано-Франківська селищна рада намагалася оскаржити це рішення. Західний апеляційний господарський суд апеляційну скаргу залишив без змін. Постанова набрала законної сили та оскарженню не підлягає.